LIVE Italia-Cina 3-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre conquistano il podio

L’Italia ha battuto la Cina in quattro set nella partita valida per la Nations League femminile, chiudendo così la competizione con una vittoria. La squadra italiana conclude la VNL con alti e bassi, dopo una fase iniziata con l’esperimento di un’allenatrice con l’utilizzo di una giocatrice in quattro. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui singoli punti o sui set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 L’Italia batte in 4 set la Cina e chiude con un successo una VNL difficile con tanti alti e bassi. Una competizione iniziata con l’esperimento di Antropova in 4, terminato dopo la seconda week con il ritorno dell’ex giocatrice di Scandicci in posto 2. L’azzurra ha poi giocato da titolare anche nella terza week e in questa final eight, mettendo in panchina Egonu 11.28 25-13 Diagonale di Antropova da posto 2! L’Italia batte la Cina e sale sul podio della VNL 2026. 24-13 Lungo l’attacco in diagonale di Tang. 23-13 Muro di Tang su Antropova che ha bloccato il braccio su una palla non semplice da attaccare 23-12 Lungo l’attacco di Tang senza rincorsa dopo che Orro aveva messo in crisi la ricezione cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Le AZZURRE volano alle FINALS: Italia-Cina 3-2 | Volleyball Nations League | DAZN

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