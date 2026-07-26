LIVE Italia-Cina 2-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre cercano lo strappo decisivo
L’Italia conduce 2-1 contro la Cina nella partita di Nations League femminile di volley 2026. Nella fase attuale, le azzurre hanno raggiunto un massimo di 16 punti, con azioni come la parallela di Antropova e gli attacchi di Omoruyi e Meli. La Cina ha commesso errori al servizio e ha subito attacchi da parte delle italiane, come le mani out di Gong e Tang. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate in scambi intensi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-8 Parallela di Antropova. Entra Spirito per Nervini 15-8 Mani out di Gong 15-7 Errore al servizio di Diao 14-7 Mani out di Tang 14-6 Meli chiude con la slash 13-6 Diagonale di Omoruyi 12-6 Diagonale di Tang da posto 4. 12-5 Attacco vincente di Omoruyi 11-5 Errore al servizio di Nervini 11-4 Diagonale di Nervini da posto 4. 10-4 Lungo il servizio di Antropova. TIME OUT CINA 10-3 Nervini piega le mani del muro da posto 4. 9-3 Primo tempo di Fahr 8-3 AAAAAAAAACEEEE ANTROPOVAAAA TIME OUT CINA 7-3 AAAAACEEEE ANTROPOVAAAA 6-3 Ottimo servizio di Antropova, Orro chiude sulla rete sulla ricezione lunga delle cinesi 5-3 Primo tempo di Fahr 4-3 Diagonale vincente di Gong da posto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Le AZZURRE volano alle FINALS: Italia-Cina 3-2 | Volleyball Nations League | DAZN
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