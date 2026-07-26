LIVE Italia-Cina 2-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre cercano lo strappo decisivo

Notizia in breve

L’Italia conduce 2-1 contro la Cina nella partita di Nations League femminile di volley 2026. Nella fase attuale, le azzurre hanno raggiunto un massimo di 16 punti, con azioni come la parallela di Antropova e gli attacchi di Omoruyi e Meli. La Cina ha commesso errori al servizio e ha subito attacchi da parte delle italiane, come le mani out di Gong e Tang. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate in scambi intensi.