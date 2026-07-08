Durante il secondo set della partita di volley femminile tra Italia e Ucraina nella Nations League 2026, il punteggio è 15-16. Le azzurre tentano di accelerare, ma l’Ucraina segna con un ace grazie a Sharhorodska. Antropova esce dalla parallela da posto due. L’allenatore italiano chiama un time-out dopo che l’Ucraina ha mantenuto il vantaggio di un punto, con Sylla che lascia scorrere il servizio avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-17 Esce la parallela da posto due di Antropova. Time-out di Velasco. 15-16 Sylla lascia scorrere il servizio di Sharhorodska, ace dell’ucraina. 15-15 Mani fuori vincente questa volta di Artyshuk da posto due. 15-14 Fast vincente di Dorsman, ci prova Orro in difesa ma è impossibile. 15-13 Rimedia all’errore precedente Kate, con una sassata irreale da seconda linea. 14-13 Antropova manda la difesa sull’asta. 14-12 Mani fuori di Sylla da posto quattro, la Pantera sta iniziando ad alzare i giri del motore. 13-12 Non resta in campo il muro azzurro sull’attacco da posto quattro di Dymar. 13-11 Ancora un errore al servizio per le gialloblu, è di Artyshuk. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 1-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: secondo set equilibrato con le azzurre che cercano lo sprint decisivo, 15-16

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Serbia 2-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio totale nel secondo set per le azzurre che vincono 25-15Le azzurre hanno vinto il secondo set contro la Serbia con un punteggio di 25-15, mostrando un dominio totale.

LIVE Italia-Ucraina 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre al comando nel primo set, 16-12L’Italia conduce 16-12 nel primo set contro l’Ucraina nella partita di Nations League femminile.

Temi più discussi: Azzurrini contro l’Ucraina per semifinali e pass mondiale. Bollini: Non faremo calcoli; L'Italia Under 19 si butta via: perde con l'Ucraina già qualificata e viene eliminata dall'Europeo; Giornata 1 EURO Under 19 2026: buona partenza per l'Italia, vincono Ucraina Germania e Spagna; Amburgo, 30 giugno 2006. I vent’anni di Italia-Ucraina 3-0.

Nona gara per l'Italia alla Sulla strada delle azzurre stavolta c'è l'Ucraina Non perdere l'appuntamento: si gioca alle ore 11:00 Guarda tutte le gare della Nazionale Italiana alla #VNL2026 su #DAZN x.com

LIVE Italia-Ucraina 1-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre recuperano e si mettono a caccia del secondo set, 19-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it

DIRETTA | Italia Ucraina (risultato 0-0) video streaming tv: le azzurre vanno in campo! (oggi 8 luglio)Diretta Italia Ucraina streaming video tv, oggi mercoledì 8 luglio: orario e risultato live della partita per la VNL 2026 di volley femminile. ilsussidiario.net

Guild Wars 1 era doppiato in italiano. L'hanno tolto dal 2, e ho aperto una petizione per riaverlo in Guild Wars 3 [approvato dai mod] reddit