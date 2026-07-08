LIVE Italia-Ucraina 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | secondo set equilibrato con le azzurre che cercano lo sprint decisivo 15-16

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il secondo set della partita di volley femminile tra Italia e Ucraina nella Nations League 2026, il punteggio è 15-16. Le azzurre tentano di accelerare, ma l’Ucraina segna con un ace grazie a Sharhorodska. Antropova esce dalla parallela da posto due. L’allenatore italiano chiama un time-out dopo che l’Ucraina ha mantenuto il vantaggio di un punto, con Sylla che lascia scorrere il servizio avversario.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-17 Esce la parallela da posto due di Antropova. Time-out di Velasco. 15-16 Sylla lascia scorrere il servizio di Sharhorodska, ace dell’ucraina. 15-15 Mani fuori vincente questa volta di Artyshuk da posto due. 15-14 Fast vincente di Dorsman, ci prova Orro in difesa ma è impossibile. 15-13 Rimedia all’errore precedente Kate, con una sassata irreale da seconda linea. 14-13 Antropova manda la difesa sull’asta. 14-12 Mani fuori di Sylla da posto quattro, la Pantera sta iniziando ad alzare i giri del motore. 13-12 Non resta in campo il muro azzurro sull’attacco da posto quattro di Dymar. 13-11 Ancora un errore al servizio per le gialloblu, è di Artyshuk. 🔗 Leggi su Oasport.it

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