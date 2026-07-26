LIVE Italia-Cina 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 3° set
L’Italia e la Cina sono in parità 1-1 nel match di Nations League femminile. Nel terzo set, il punteggio segna 18-17 per la Cina, con un primo tempo di Fahr. La squadra asiatica si porta avanti 17-16 grazie a un muro di Diao su Nervini, prima di un time out italiano. Dopo l’ingresso di Egonu e Cambi, il punteggio si mantiene stretto, con Wang Y.Y. che segna uno slash dopo una ricezione difficile di Omoruyi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-17 Primo tempo di Fahr. 17-17 Muro di Diao su Nervini TIME OUT ITALIA 17-16 Slash di Wang Y.Y dopo la ricezione difficile di Omoruyi Entrano Egonu e Cambi per Antropova ed Orro 17-15 Muro di Wang Y.Y 17-14 Errore al servizio di Antropova. 17-13 Parallela di Nervini da posto 4 al termine di uno scambio molto lungo. 16-13 Primo tempo di Fahr 15-13 Mani out di Tang in pipe Fuori Wang A.Q, dentro Guo 15-12 Errore in attacco di Wang A.Q TIME OUT CINA 14-12 Diagonale di Nervini da posto 4 13-12 Pallonetto di Meli in primo tempo. 12-12 Wang A.Q si riscatta subito con il primo tempo. 12-11 Regalo di Wang A. 🔗 Leggi su Oasport.it
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