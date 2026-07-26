LIVE Italia-Cina 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 3° set

Notizia in breve

L’Italia e la Cina sono in parità 1-1 nel match di Nations League femminile. Nel terzo set, il punteggio segna 18-17 per la Cina, con un primo tempo di Fahr. La squadra asiatica si porta avanti 17-16 grazie a un muro di Diao su Nervini, prima di un time out italiano. Dopo l’ingresso di Egonu e Cambi, il punteggio si mantiene stretto, con Wang Y.Y. che segna uno slash dopo una ricezione difficile di Omoruyi.