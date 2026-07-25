LIVE Cina-Turchia 0-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 3° set

Notizia in breve

La Turchia ha vinto 2-0 contro la Cina nella partita di Nations League volley 2026. Nel terzo set si registra un equilibrio, con la Cina che commette errori in ricostruzione e la Turchia che si porta avanti grazie a un blocco di Gunes. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale, tra time out e scambi di punti. La cronaca segnala un momento di maggiore pressione da parte della Turchia, che mantiene il vantaggio.