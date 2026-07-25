LIVE Cina-Turchia 0-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 3° set
La Turchia ha vinto 2-0 contro la Cina nella partita di Nations League volley 2026. Nel terzo set si registra un equilibrio, con la Cina che commette errori in ricostruzione e la Turchia che si porta avanti grazie a un blocco di Gunes. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale, tra time out e scambi di punti. La cronaca segnala un momento di maggiore pressione da parte della Turchia, che mantiene il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 Time out Cina 14-17 MONSTER BLOCK DI GUNES! 14-16 La Cina non è precisa in ricostruzione. Ne approfitta la Turchia che va a segno con la parallela di Aydin e torna sul +2. 14-15 Attacco vincente di Gunes 14-14 Monster block di Yang!! 13-14 Mani out di Tang che va a segno con la parallela da posto 4. 12-14 Pipe di Vargas che mette la parola fine ad uno scambio lungo passando sopra il muro a 3 cinese. Brivido per Sahin rimasta a terra, solo per un attimo, dopo l’alzata. 12-13 Errore in attacco di Kisal. 11-13 Diagonale di Zhuang da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Türkiye vs China | Volleyball Nations League Women Semifinal | July 25, 2026 LIVE SCORE
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