LIVE Cina-Turchia 0-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 3° set

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Turchia ha vinto 2-0 contro la Cina nella partita di Nations League volley 2026. Nel terzo set si registra un equilibrio, con la Cina che commette errori in ricostruzione e la Turchia che si porta avanti grazie a un blocco di Gunes. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale, tra time out e scambi di punti. La cronaca segnala un momento di maggiore pressione da parte della Turchia, che mantiene il vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 Time out Cina 14-17 MONSTER BLOCK DI GUNES! 14-16 La Cina non è precisa in ricostruzione. Ne approfitta la Turchia che va a segno con la parallela di Aydin e torna sul +2. 14-15 Attacco vincente di Gunes 14-14 Monster block di Yang!! 13-14 Mani out di Tang che va a segno con la parallela da posto 4. 12-14 Pipe di Vargas che mette la parola fine ad uno scambio lungo passando sopra il muro a 3 cinese. Brivido per Sahin rimasta a terra, solo per un attimo, dopo l’alzata. 12-13 Errore in attacco di Kisal. 11-13 Diagonale di Zhuang da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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