LIVE Italia-Cina 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | partenza perfetta delle azzurre

Notizia in breve

La partita tra Italia e Cina termina 0-0. Durante il match, la Cina ha realizzato un blocco su Sylla e un primo tempo di Fahr. La squadra italiana ha cambiato giocatrice, inserendo Spirito al posto di Nervini. La Cina ha segnato con un attacco rapido di Wang. La partita è stata aggiornata in diretta, con punteggi che hanno raggiunto 22-13 e 22-12 in favore della Cina.