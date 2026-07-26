LIVE Italia-Cina 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | partenza perfetta delle azzurre
La partita tra Italia e Cina termina 0-0. Durante il match, la Cina ha realizzato un blocco su Sylla e un primo tempo di Fahr. La squadra italiana ha cambiato giocatrice, inserendo Spirito al posto di Nervini. La Cina ha segnato con un attacco rapido di Wang. La partita è stata aggiornata in diretta, con punteggi che hanno raggiunto 22-13 e 22-12 in favore della Cina.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-13 Monster block di Diao su Sylla 22-12 Primo tempo di Fahr Entra Spirito al posto di Nervini 21-12 Fast di Wang A.Q Sylla rientra in campo al posto di Giovannini 21-11 Errore al servizio di Zhuang Entra in campo Cambi al posto di Antropova 20-11 Larga la diagonale di Nervini da posto 4. La schiacciatrice di Chieri va in difficoltà sull’alzata in bagher rovesciato di Giovannini Entra Egonu al posto di Orro. Al servizio Antropova, Italia in campo senza palleggiatrice. 20-10 Cade sui 3 metri il pallonetto incrociato di Antropova. 19-10 Primo tempo di Wang A.Q. Da sottolineare in precedenza la grandissima difesa di Giovannini 19-9 Mani out di Nervini da posto 4, 18-9 Diagonale di Zhuang da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Le AZZURRE volano alle FINALS: Italia-Cina 3-2 | Volleyball Nations League | DAZN
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Giappone 2-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: partenza razzo delle azzurre nel terzo set! 6-2Le nazionali femminili di volley hanno iniziato il terzo set con un punteggio di 6-2 a favore dell’Italia.
LIVE Italia-Canada 1-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: ottima partenza delle azzurre nel quarto set, 8-5L'Italia ha perso contro il Canada 1-2 nella partita di Nations League femminile di pallavolo.
Temi più discussi: VNL Finals: Italia-Cina vale il bronzo, Brasile e Turchia per il titolo; LIVE! Italia-Cina: le Azzurre vogliono il bronzo nella VNL 2026; LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio una medaglia preziosa; Italia-Cina di volley femminile in finale per 3° posto di Nations League, a che ora e dove vederla in TV.
#Italia- #Cina diretta Nations League: segui la finale per il terzo posto. Volley femminile oggi LIVE x.com
Italia-Cina diretta Nations League: segui la finale per il terzo posto. Volley femminile oggi LIVE facebook
LIVE Italia-Cina 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: partenza perfetta delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Cina, ... oasport.it
Italia-Cina diretta Nations League: segui la finale per il terzo posto. Volley femminile oggi LIVELa nazionale azzurra di Velasco a caccia della medaglia di bronzo a Macao: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it