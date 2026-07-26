LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Antonelli spariglia le carte con una strategia diversa

Durante il GP d'Ungheria del 2026, al 23° giro, Antonelli, che aveva già utilizzato le mescole medie, stava mantenendo un ritmo competitivo. Tuttavia, ha effettuato una sosta inaspettata, scegliendo una strategia diversa rispetto agli altri piloti. La decisione ha alterato la distribuzione delle posizioni in gara, creando una variazione significativa nella dinamica della corsa. La scelta di cambiare le gomme in quel momento ha influenzato il proseguimento del risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23° giro70 Antonelli, con mescole medie usate, stava tenendo un ottimo passo. La sosta, sinceramente, ci ha sorpreso. 23° giro70 Pit-stop per Antonelli: a questo punto sembra saltare l’ipotesi dell’unica sosta. Monta gomme hard. 22° giro70 Antonelli sta provando a sparigliare le carte, provando ad effettuare un solo pit-stop, a differenza di McLaren, Ferrari e Red Bull. 21° giro70 La classifica aggiornata: 1 Kimi Antonelli (Mercedes) – Leader 2 Oscar Piastri (McLaren) +11.273 3 Lando Norris (McLaren) +11.934 4 Max Verstappen (Red Bull Racing) +13.746 5 Lewis Hamilton (Ferrari) +15.049 6 Charles Leclerc (Ferrari) +17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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