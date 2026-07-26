LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | la zampata di Ayomide Folorunso nei 400 hs! Pieroni bene nell’alto

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, si è distinta nelle finali dei 400 ostacoli femminili una atleta che ha concluso la gara con una zampata decisiva. Nei 400 ostacoli maschili, tra gli atleti in finale, si è evidenziato un atleta che ha ottenuto un buon risultato. Nella gara di salto in alto, un atleta ha mostrato delle buone prestazioni, mentre un altro ha ottenuto un risultato positivo. La diretta ha aggiornato i risultati in tempo reale.