LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | la zampata di Ayomide Folorunso nei 400 hs! Pieroni bene nell’alto
Durante i Campionati Italiani di atletica del 2026, si è distinta nelle finali dei 400 ostacoli femminili una atleta che ha concluso la gara con una zampata decisiva. Nei 400 ostacoli maschili, tra gli atleti in finale, si è evidenziato un atleta che ha ottenuto un buon risultato. Nella gara di salto in alto, un atleta ha mostrato delle buone prestazioni, mentre un altro ha ottenuto un risultato positivo. La diretta ha aggiornato i risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12: Questi i protagonisti della finale dei 400 ostacoli uomini. Fari puntati su Alessandro Sibilio: 1 Edoardo Pasquale (Atletica Firenze Marathon S.S.) 51.00 2 Vittorio Ghedina (G.S. Fiamme Oro Padova) 50.66 3 Francesco Camilli (Atl. Pianura Bergamasca) 50.60 4 Michele Bertoldo (C.S. Carabinieri Sez. Atletica) 50.94 5 Giacomo Bertoncelli (Atl. Insieme Verona) 51.10 6 Alessio Sommacal (Atl. Vicentina) 50.47 7 Alessandro Sibilio (G.A. Fiamme Gialle) 50.50 8 Riccardo Berrino (C.S. Aeronautica Militare) 51.12 19.08: Ayomide Folorunso torna a dettare legge nei 400 ostacoli, imponendosi in 54?41, suo personale stagionale, davanti ad Alice Muraro (54?90, personale stagionale) e Rebecca Sartori (55?70). 🔗 Leggi su Oasport.it
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Domani 11:30 gara del nostro atleta Luca Battista è possibile guardare la gara visitando il sito Atletica italiana tv e poi campionati italiani live. facebook
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