Alle 16.30 si gioca Karlsruher-Inter in diretta. La formazione nerazzurra schiera un 3-4-3 con Bernat in porta, Kobald, Manai e Franke in difesa, Pinto Pedrosa, Wiethaup, Zor e Bergh a centrocampo, con Ponente Ramirez, Laghrissi e Eichinger in attacco. La squadra avversaria allinea un 3-5-2 con J. Martinez tra i pali, Pavard, Bisseck e Bastoni in difesa, Luis Henrique, Frattesi, Stankovic, Barella e Dimarco a centrocampo, P. in attacco.

(3-4-3): Bernat; Kobald, Manai, Franke; Pinto Pedrosa, Wiethaup, Zor, Bergh; Ponente Ramirez, Laghrissi, Eichinger. All. Senft (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Stankovic, Barella, Dimarco; P. Esposito, Topalovic. All. Chivu. La gara amichevole tra Karlsruher e Inter sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito) che su Sky (canale Sky Sport Calcio e in streaming su Now). Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - LIVE Alle 16.30 Karlsruher-Inter: Chivu con Stankovic in regia e Pio Esposito davanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iddrissou con Pio, Diouf alla Dumfries e... Inter, le cinque novità che Chivu testerà con il KarlsruherDurante l’amichevole contro i dilettanti dell’Aasen, il portiere titolare ha giocato solo la prima metà.

"PiSta", arrivano Pio e Stankovic: i Chivu boys pronti a prendersi l'InterIl club nerazzurro ha riacquistato Aleksandar, consentendo a Pio e Stankovic, entrambi classe 2005, di entrare in prima squadra.

Temi più discussi: Amichevole Karlsruher-Inter: orari e dove vederla; Karlsruhe-Inter, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv; Karlsruhe-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Karlsruhe-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole.

Karslruher-Inter LIVE alle 16.30Segui la seconda amichevole del pre-stagione dell'Inter in Germania contro il Karlsruher. msn.com

Inter contro il Karlsruher SC: dove vedere la partita in direttaL'Inter scende in campo contro il Karlsruher SC per la prima amichevole della stagione. Scopri le formazioni, gli orari e dove vedere la partita in diretta. notizie.it