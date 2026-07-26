Ieri, Guido Della Rovere, 19enne italiano, ha indossato la fascia da capitano nel match di apertura stagionale del Bayern Monaco. Il club tedesco ha pagato circa 250mila euro per acquisire il suo cartellino, che prima era in possesso di un club italiano. Della Rovere, nato a giugno, ha mostrato leadership in campo, diventando il capitano più giovane nella storia del club.

Un talento italiano. Sul quale punta anche il Bayern Monaco. Guido Della Rovere, 19 anni compiuti a giugno, ha indossato la fascia da capitano nella prima uscita stagionale dei bavaresi. Nell'amichevole contro il Wehen (terza serie tedesca) ha anche battuto i calci di punizione (con uno ha sfiorato il gol), a dimostrazione della fiducia che club, allenatore e compagni di squadra hanno nei suoi confronti. Nato il 4 giugno del 2007 a Cremona, Guido si muove nel cuore del centrocampo. Detta i ritmi di gioco, chiede il pallone per poi smistarlo rapidamente. Gli piacciono le responsabilità, e per questo sabato è stato premiato con la fascia di capitano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'Italia l'ha mollato per 250mila euro, ieri è stato capitano del Bayern: Della Rovere, che rimpianto

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