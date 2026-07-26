Un viaggio attraverso i territori storici italiani, dalla Malta alla Dalmazia, rivela le aree che un tempo facevano parte del nostro patrimonio. La narrazione invita a riflettere sulle perdite territoriali e sulla memoria di un passato condiviso. In un clima di calore estivo, il testo si sofferma sulla nostalgia di territori italiani che non appartengono più al paese, senza offrire interpretazioni o analisi.

In un mondo zeppo di ideologie illusorie spacciate per genuine, alla fine della vendemmia una follia estiva e da colpi di calore da “atroce Canicola”, come canta Orazio, ce la posso avere anche io; e, come tutti i fantasmi da dio Pan nelle assolate pianure dell’ora sorda, non è obbligatorio prenderla sul serio. Ebbene sì, l’Italia del 1768 era più estesa di quella del 1861, anzi di questa del 2026. Era divisa, è vero, però più grande, e tra il XVIII secolo e oggi, molto si è perso per strada. Andiamo nei particolari, da Sud a Nord. Quando Malta era siciliana. Dai tempi del Regno normanno, Malta apparteneva alla Sicilia, autonoma dal 1282. Nel XVI secolo venne concessa, ma in feudo, ai Cavalieri di San Giovanni, prima detti di Rodi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Secoloditalia.it - L’Italia e le Italie che abbiamo perduto: da Malta alla Dalmazia, viaggio nei territori della nostra storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sorrento, Italy Travel Guide: 20 Must Visit Spots in Sorrento!

Notizie e thread social correlati

Quest'anno il compleanno dell'Italia trasformerà un giorno feriale in un'opportunità straordinaria. Il Ministero della cultura spalanca le porte dei siti più belli a costo zero per un viaggio sentimentale nella nostra storiaIl 2 giugno, giorno in cui l’Italia celebra la sua nascita, quest’anno sarà caratterizzato dall’apertura gratuita di molti siti culturali e storici.

Malta, Labour vince le elezioni: Abela premier per la quarta volta consecutiva: “Abbiamo scritto la storia”Il Partito laburista ha vinto le elezioni generali a Malta, con il premier uscente che ha ottenuto il suo quarto mandato consecutivo.

Temi più discussi: Il flusso di cereali in arrivo da Russia e Ucraina si sta fermando (ed è un problema anche per l'Italia): ecco perché; Il sogno di Khalil, bloccato a Gaza: Italia, aiutami a diventare medico; Scomparsa di Patrizia Nitti, un ponte culturale tra Italia e Francia - Nos Alpes; Les Instituts culturels à l’étranger leviers pour le tourisme et le Made in Italy.

Nazionale Italiana ???? (@Azzurri) / Posts / X x.com

L'Italia a Guardiola, clamoroso! Incontro con Maldini e Leonardo a BarcellonaLa ricerca del ct a una svolta che sarebbe mondiale: Malagò sta cercando di arrivare al tecnico che ha rivoluzionato il calcio ... tuttosport.com

QUIZ Quando l'Italia giocava il Mondiale... Dieci azzurri nelle figurine Panini, li riconosci tutti?Quando l'Italia il Mondiale lo giocava e non si limitava a guardarlo alla tv... Dall'edizione 1970, ovvero da quando esiste il mitico album delle figurine Panini, la Nazionale è stata quasi sempre ... gazzetta.it