L'Italia di Velasco ha vinto il bronzo alla Volleyball Nations League, battendo la Cina 3-1 nella finale per il terzo posto a Macao. Le azzurre hanno vinto i set con i punteggi di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13. Questa partita ha concluso la competizione con l’Italia che si è piazzata sul podio.

L' Italia chiude la Volleyball Nations League sul podio conquistando la medaglia di bronzo. Nella finale per il terzo posto disputata all' East Asian Games Dome di Macao, le azzurre del commissario tecnico Julio Velasco hanno superato la Cina per 3-1 con i parziali di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13. Una vittoria meritata e convincente, arrivata all'indomani della sconfitta contro il Brasile in semifinale, primo vero passo falso di un gruppo che negli ultimi due anni aveva collezionato risultati straordinari. Reazione da grande squadra Le azzurre hanno mostrato carattere e determinazione, archiviando immediatamente la delusione della semifinale e imponendo il proprio gioco contro la formazione cinese. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - L'Italia di Velasco rialza la testa: battuta la Cina (3-1), azzurre di bronzo in Nations League

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L’Italia conquista il terzo posto nella VNL 2026, battendo per 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-13) la Cina. Le Azzurre di Velasco centrano il terzo podio di fila nella competizione dopo le vittorie nel 2024 e 2025. Protagonista del match Kate Antropova con 26 punti x.com

Son qua per ricordarvi che la vittoria dei mondiali dell’Italia nel 2006 è entrata a far parte della storia reddit

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