Un portavoce delle Guardie dell’Iran ha dichiarato che il Regno Unito sarà considerato un “obiettivo certo e legittimo” se supporterà gli Stati Uniti in un eventuale conflitto con l’Iran. La comunicazione è arrivata in risposta alle tensioni crescenti tra Teheran e Londra, senza specificare azioni concrete o conseguenze immediate. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di escalation tra le parti.

Un portavoce delle Guardie dell’Iran iraniane ha avvertito che il Regno Unito sarà considerato “un obiettivo certo e legittimo” qualora appoggiasse Washington in un eventuale conflitto con Teheran. Lo riferisce l’emittente di Stato iraniana Irib. Secondo il portavoce, qualsiasi Paese che schierasse a fianco degli Stati Uniti in una guerra — compresi il Regno Unito e le monarchie del Golfo — finirebbe nel mirino. Il funzionario ha inoltre sostenuto che di recente i bombardieri americani avrebbero utilizzato basi aeree britanniche. Andy Burnham è primo ministro britannico da neanche una settimana, ma la tensione con l’Iran è già presente. Ieri Teheran ha definito un “atto di aggressione” la decisione di Burnham di continuare a consentire agli Stati Uniti l’utilizzo delle basi britanniche per colpire il Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - L’Iran afferma che il Regno Unito sarà un obiettivo legittimo se sosterrà gli Usa nella guerra

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IRAN MINACCIA IL REGNO UNITO: COLPIREMO LE BASI DA CUI PARTONO GLI ATTACCHI

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