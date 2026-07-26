L’inspo moderna di quest’estate è la soft french fringe

La tendenza di questa estate è la soft French fringe, una frangetta moderna che valorizza la bellezza naturale. Gli hairstylist di livello internazionale stanno promuovendo questa styled, che si distingue per un aspetto più morbido e meno strutturato rispetto alle frange tradizionali. La scelta di questa acconciatura si basa sulla sua capacità di adattarsi a diversi tipi di capelli e look, offrendo un risultato più naturale e versatile.

Abbiamo tanto da imparare dalle tendenze francesi, o meglio, dagli hairstylist internazionali che trovano sempre nuovi trend e nuovi metodi. Ed ora è il turno della soft french fringe, la frangetta moderna che valorizza la bellezza naturale. Questo taglio, infatti, privilegia il fascino che dura nel tempo, eliminando la ricerca dell’eterna giovinezza e tutte quelle tendenze che sembrano sempre essere passeggere. La soft french fringe è l’inspo chic per l’estate. La versatilità di questo taglio sta proprio nel fatto che non si deve andare a tagliare (anche se sta benissimo con un bob) tutte le lunghezze, o aumentare gli strati come nel butterfly cut. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Lille: Une journée dinspiration et de trésors cachés

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