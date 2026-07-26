A Ussita sono nate due bambine in due mesi, dopo due anni senza nascite. La prima si chiama Francesca, nata due giorni fa, portando una nuova presenza nel paese colpito dal terremoto e dalla recente grandinata. La nascita di questa seconda bambina segna un evento positivo in un contesto segnato da danni e difficoltà. La comunità accoglie con gioia il nuovo arrivo, che rappresenta un segnale di speranza per il futuro.

USSITA - Si chiama Francesca ed è arrivata l’altro ieri a portare una nuova luce nel piccolo comune di Ussita. È lei la protagonista di una storia che, in un paese segnato negli anni dal terremoto e ora dalla recente grandinata che ha lasciato dietro di sé danni ingenti, assume un significato che va ben oltre la gioia familiare. Figlia di Michela e Massimo, la piccola è stata accolta con entusiasmo da tutta la comunità. L’intervento L’amministrazione comunale ha voluto celebrare così il nuovo arrivo: «Quando nasce un bambino è sempre una festa perché c’è una nuova vita. È una gioia immensa per le famiglie coinvolte. Ogni bambina e bambino che nasce ha un significato profondo per tutta la nostra comunità», salutando la piccola con un caloroso «Evviva!». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Lieto evento nel cratere, a Ussita c?è un altro fiocco rosa: è il secondo in appena due mesi. Non c'erano nascite da 2 anni

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