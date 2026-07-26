Riprende il progetto «Lex start», che permette ai giovani di proporre idee per leggi regionali. L'iniziativa mira a coinvolgere studenti e istituzioni, offrendo ai ragazzi strumenti per comprendere il contesto attuale e contribuire alla definizione del futuro della regione. Attraverso questo percorso, i giovani elaborano proposte che possono essere considerate nelle decisioni legislative locali, rafforzando il rapporto tra scuola e istituzioni pubbliche.

Costruire un ponte tra il mondo della scuola e quello delle istituzioni, offrendo ai ragazzi strumenti per comprendere il presente e immaginare il futuro della Campania attraverso la partecipazione diretta. Lex Start riparte con una nuova stagione di partecipazione, la terza, e porta ancora una volta gli studenti campani dentro i luoghi della democrazia. Il progetto di cittadinanza attiva punta a trasformare i ragazzi da semplici spettatori a protagonisti del confronto istituzionale, accompagnandoli in un percorso che parte dalle scuole e arriva fino all’aula del Consiglio regionale Giancarlo Siani, dove le idee possono diventare proposte concrete. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - «Lex start» riparte, così i giovani elaborano proposte che possono diventare leggi regionali

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