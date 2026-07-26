Lewis Hamilton è il pilota più penalizzato nel Mondiale F1 | Mi puniscono ogni volta che possono

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lewis Hamilton si è mostrato frustrato dopo il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, lamentando di essere penalizzato di continuo. Il pilota ha dichiarato che viene punito ogni volta che può, senza specificare i dettagli delle sanzioni ricevute. La sua posizione evidenzia una serie di penalizzazioni che lo hanno portato a essere il pilota più penalizzato nel campionato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze delle sanzioni o sulle decisioni delle autorità sportive.

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Lewis Hamilton è frustrato al termine del Gp Ungheria di Formula 1. Il pilota della Ferrari contesta la decisione di penalizzarlo ancora: "Mi puniscono ogni volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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