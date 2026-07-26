Lewis Hamilton è il pilota più penalizzato nel Mondiale F1 | Mi puniscono ogni volta che possono
Lewis Hamilton si è mostrato frustrato dopo il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, lamentando di essere penalizzato di continuo. Il pilota ha dichiarato che viene punito ogni volta che può, senza specificare i dettagli delle sanzioni ricevute. La sua posizione evidenzia una serie di penalizzazioni che lo hanno portato a essere il pilota più penalizzato nel campionato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze delle sanzioni o sulle decisioni delle autorità sportive.
Lewis Hamilton è frustrato al termine del Gp Ungheria di Formula 1. Il pilota della Ferrari contesta la decisione di penalizzarlo ancora: "Mi puniscono ogni volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
PRONTI... VIAAA! Hamilton penalizzato: è stata la scelta giusta
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Ennesima penalità per Lewis Hamilton, che non nasconde l’amarezza dopo la gara in Ungheria: È tutta colpa mia, ma non dovevamo fare una sosta in più. Oggi avremmo dovuto vincere. Cosa ne pensate? facebook
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