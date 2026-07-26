Levizzano rinnovato | 14 innesti

Notizia in breve

Il Levizzano ha cambiato allenatore e ha inserito 14 nuovi giocatori nella rosa. La squadra, recentemente tornata in Prima categoria, è stata affidata a Roberto Sarno come nuovo tecnico. La direzione sportiva è stata assunta dal direttore sportivo e dal direttore generale, che hanno lavorato insieme alla costruzione della rosa. L'organico comprende 14 volti nuovi rispetto alla stagione precedente.