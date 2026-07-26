Levizzano rinnovato | 14 innesti
Il Levizzano ha cambiato allenatore e ha inserito 14 nuovi giocatori nella rosa. La squadra, recentemente tornata in Prima categoria, è stata affidata a Roberto Sarno come nuovo tecnico. La direzione sportiva è stata assunta dal direttore sportivo e dal direttore generale, che hanno lavorato insieme alla costruzione della rosa. L'organico comprende 14 volti nuovi rispetto alla stagione precedente.
Dopo il ritorno in Prima categoria il Levizzano (nella foto) ha cambiato guida tecnica affidandosi a Roberto Sarno (ex Solignano) e direzione sportiva, con il ds Fabrizio Mazzini e il dg Antonio Salvioli che hanno costruito una squadra con ben 14 volti nuovi. In attacco non c’è pià El Madi (andato a Rivara), ma sono rimasti Vicente (15 reti), Benatti (13) e Ricci (7) trascinatori della vittoria della Seconda. Il via della preparazione è fissato per il 17 agosto. Lo staff. Presidente Marco Galli, vicepresidente Luca Colombini, d.g. Antonio Salvioli, d.s. Fabrizio Mazzini, team manager Giacomo Ferraresi, segretario Lelio Vincenzi, direttore Tecnico Andrea Vandelli, accompagnatore Fausto Franchini, allenatore Roberto Sarno, vice Andrea Barbolini, prep. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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