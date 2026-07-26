L’eroe di Capo Verde Vozinha si unirà al club cileno Colo Colo

Vozinha, il portiere di Capo Verde che si è messo in evidenza ai Mondiali di quest’estate, si trasferirà al club cileno Colo Colo. La firma è stata annunciata nelle ultime ore. Non sono stati resi noti dettagli sul contratto o sulla durata dell’accordo. Il portiere, noto per le sue prestazioni nel torneo internazionale, si unisce così alla squadra sudamericana.

2026-07-25 21:42:00 Ecco quanto riportato poco fa: Vozinha, il portiere di Capo Verde che ha fatto scalpore ai Mondiali di quest’estate, firmerà per il club cileno Colo Colo. Il 40enne ha realizzato una serie di parate memorabili – in particolare nel pareggio a reti inviolate contro la Spagna, futura vincitrice – mentre i debuttanti della Coppa del Mondo Capo Verde hanno raggiunto i sedicesimi, dove sono caduti di poco contro l’Argentina dopo i tempi supplementari. Vozinha, vero nome Josimar Jose Evora Dias, ha rapidamente guadagnato uno status leggendario, raccogliendo una serie di nuovi ammiratori, per non parlare di qualche dozzina di milioni di follower aggiuntivi su Instagram. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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How Vozinhas Mother Got Her Visa To Watch Cape Verde In The World Cup

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