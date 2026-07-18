Vozinha nuova chance in Cile? Il Colo Colo valuta l’eroe di Capo Verde per la porta

Il Colo Colo sta stringendo i contatti per ingaggiare Vozinha, portiere della nazionale di Capo Verde attualmente svincolato. La trattativa si sta intensificando mentre il club cileno valuta l’opportunità di portare il portiere capoverdiano in Cile. La società ha avviato incontri concreti per definire il trasferimento, che potrebbe rappresentare una nuova avventura per Vozinha nel campionato cileno.

Vozinha, pista sempre più calda: il Colo Colo accelera per l’eroe di Capo Verde, il Cile può diventare la sua nuova casa. Il Colo Colo è entrato nel vivo delle trattative per rinforzare la porta e ha avviato contatti concreti per ingaggiare Vozinha, portiere della nazionale di Capo Verde, attualmente svincolato. Il club cileno ha già presentato una prima proposta formale e l’entourage dell’esperto estremo difensore ha risposto con una controfferta, segnale di una negoziazione reale e ben avviata. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La decisione finale è attesa a breve: il Colo Colo sta infatti valutando attentamente le opzioni disponibili, con un ballottaggio che vede protagonisti proprio Vozinha e Santiago Mele, altro profilo seguito con interesse dalla dirigenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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