L’Eredità Summer la sicurezza costa cara a Federico | dice no all’aiuto di Liorni e sbaglia tutto
Durante la puntata di “L’Eredità Summer” del 26 luglio, un concorrente ha rifiutato l’aiuto di Marco Liorni durante la Ghigliottina, rifiutando la sesta parola offerta. La sua decisione si è tradotta nella perdita di 32 mila euro. La scelta è stata motivata dalla convinzione di aver individuato la risposta corretta senza bisogno di ulteriori suggerimenti.
La fiducia in se stessi, dicono i manuali di crescita personale, è metà del successo. L’altra metà, almeno a L’Eredità Summer, si chiama Ghigliottina, e domenica 26 luglio ha presentato il conto a Federico: talmente convinto della sua soluzione da rifiutare la sesta parola offerta da Marco Liorni, il concorrente ha visto sfumare 32.500 euro davanti a un tranello quasi perfetto. La parola giusta era “Norma”. Lui aveva scelto “gioco”. A chiudersi, con questa puntata, è la prima settimana della versione estiva del quiz di Rai 1, che ha preso il posto di Affari Tuoi nell’access prime time e che ogni sera prova a insidiare Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it
El tipo desbloquea X-eye,ve la enfermera desnuda.Cae,obtiene la habilidad de dios.Cambia el destino
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’Eredità Summer quando arriva su Rai 1 con Marco Liorni? C’è la data
Eredità Summer, Liorni emozionato: l’omaggio a De Martino e la sfida con Gerry ScottiMarco Liorni ha debuttato su Rai 1 con L’Eredità Estate, la versione estiva del quiz show.
Temi più discussi: L'Eredità Summer; L'Eredità Summer: Marco Liorni prova a inseguire con grande eleganza La ruota della fortuna, ma la Rai doveva svegliarsi prima; L'Eredità Summer al via oggi su Rai 1 con Marco Liorni: tutte le novità; L’Eredità Summer edition, su Rai 1 comincia la versione estiva del game show.
Hai scelto sempre le strade più difficili Federico arriva vicino alla vittoria a L’Eredità Summer, ma alla Ghigliottina si ferma a un passo dal traguardo. Nel finale della puntata di domenica 26 luglio, il concorrente decide di non chiedere l’aiuto della sesta parola facebook
La sfida degli #AscoltiTv: Ciao Darwin batte il Circo di Montecarlo. La Ruota della Fortuna supera L'Eredità Summer x.com
Eredità di Ceneri - Capitolo 1: Aerea I reddit
L’Eredità Summer, la sicurezza costa cara a Federico: dice no all’aiuto di Liorni e sbaglia tuttoUltima puntata della prima settimana de L’Eredità Summer: Federico arriva alla Ghigliottina ma sbaglia con gioco. Maria Vittoria vola al Torneo finale ... dilei.it
L’Eredità Summer edition, su Rai 1 comincia la versione estiva del game showL’Eredità Summer edition 2026 stasera 20 luglio su Rai 1: che cos’è, le novità, le regole, i giochi L’Eredità Summer Edition 2026 promette un’ora di divertimento quotidiano, in prima serata e 7 giorni ... iodonna.it