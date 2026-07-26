La fiducia in se stessi, dicono i manuali di crescita personale, è metà del successo. L’altra metà, almeno a L’Eredità Summer, si chiama Ghigliottina, e domenica 26 luglio ha presentato il conto a Federico: talmente convinto della sua soluzione da rifiutare la sesta parola offerta da Marco Liorni, il concorrente ha visto sfumare 32.500 euro davanti a un tranello quasi perfetto. La parola giusta era “Norma”. Lui aveva scelto “gioco”. A chiudersi, con questa puntata, è la prima settimana della versione estiva del quiz di Rai 1, che ha preso il posto di Affari Tuoi nell’access prime time e che ogni sera prova a insidiare Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’Eredità Summer, la sicurezza costa cara a Federico: dice no all’aiuto di Liorni e sbaglia tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El tipo desbloquea X-eye,ve la enfermera desnuda.Cae,obtiene la habilidad de dios.Cambia el destino

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Eredità Summer quando arriva su Rai 1 con Marco Liorni? C’è la data

Eredità Summer, Liorni emozionato: l’omaggio a De Martino e la sfida con Gerry ScottiMarco Liorni ha debuttato su Rai 1 con L’Eredità Estate, la versione estiva del quiz show.

Temi più discussi: L'Eredità Summer; L'Eredità Summer: Marco Liorni prova a inseguire con grande eleganza La ruota della fortuna, ma la Rai doveva svegliarsi prima; L'Eredità Summer al via oggi su Rai 1 con Marco Liorni: tutte le novità; L’Eredità Summer edition, su Rai 1 comincia la versione estiva del game show.

La sfida degli #AscoltiTv: Ciao Darwin batte il Circo di Montecarlo. La Ruota della Fortuna supera L'Eredità Summer x.com

Eredità di Ceneri - Capitolo 1: Aerea I reddit

L’Eredità Summer, la sicurezza costa cara a Federico: dice no all’aiuto di Liorni e sbaglia tuttoUltima puntata della prima settimana de L’Eredità Summer: Federico arriva alla Ghigliottina ma sbaglia con gioco. Maria Vittoria vola al Torneo finale ... dilei.it

L’Eredità Summer edition, su Rai 1 comincia la versione estiva del game showL’Eredità Summer edition 2026 stasera 20 luglio su Rai 1: che cos’è, le novità, le regole, i giochi L’Eredità Summer Edition 2026 promette un’ora di divertimento quotidiano, in prima serata e 7 giorni ... iodonna.it