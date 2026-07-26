Leclerc avvisato della penalità di Hamilton gli prende 2 punti | la strana scelta Ferrari in Ungheria

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leclerc è stato informato dal muretto che Hamilton ha ricevuto una penalità di cinque secondi, e ha concluso la gara a breve distanza dal britannico, riuscendo a superarlo in classifica finale. La decisione della squadra ha portato all’attribuzione di due punti di penalità a Hamilton. La gara in Ungheria ha visto questa dinamica, con Leclerc che ha approfittato dell’occasione per salire di posizione.

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Charles Leclerc viene informato dal muretto dei cinque secondi inflitti a Lewis Hamilton e chiude abbastanza vicino da superarlo nella classifica finale. La Ferrari non interviene e il britannico perde altri due punti da Antonelli nel Mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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