Leclerc avvisato della penalità di Hamilton gli prende 2 punti | la strana scelta Ferrari in Ungheria

Notizia in breve

Leclerc è stato informato dal muretto che Hamilton ha ricevuto una penalità di cinque secondi, e ha concluso la gara a breve distanza dal britannico, riuscendo a superarlo in classifica finale. La decisione della squadra ha portato all’attribuzione di due punti di penalità a Hamilton. La gara in Ungheria ha visto questa dinamica, con Leclerc che ha approfittato dell’occasione per salire di posizione.