Leclerc avvisato della penalità di Hamilton gli prende 2 punti | la strana scelta Ferrari in Ungheria
Leclerc è stato informato dal muretto che Hamilton ha ricevuto una penalità di cinque secondi, e ha concluso la gara a breve distanza dal britannico, riuscendo a superarlo in classifica finale. La decisione della squadra ha portato all’attribuzione di due punti di penalità a Hamilton. La gara in Ungheria ha visto questa dinamica, con Leclerc che ha approfittato dell’occasione per salire di posizione.
Charles Leclerc viene informato dal muretto dei cinque secondi inflitti a Lewis Hamilton e chiude abbastanza vicino da superarlo nella classifica finale. La Ferrari non interviene e il britannico perde altri due punti da Antonelli nel Mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Charles Leclerc con Miedo de Lewis Hamilton manejamdo
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