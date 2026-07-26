le sorelle arginelli in trionfo carlotta vince a sassuolo

Notizia in breve

Le sorelle Carlotta e Vittoria Arginelli hanno ottenuto risultati positivi questa settimana nel torneo di Sassuolo. Carlotta ha vinto la partita finale, mentre Vittoria si è fermata in semifinale. Entrambe sono atlete del tennis modenese e sono allenate dal padre. La vittoria di Carlotta rappresenta il momento più significativo della loro attività competitiva recente. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente l’evento.