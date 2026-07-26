Le sorelle Arginelli in trionfo Carlotta vince a Sassuolo
Le sorelle Carlotta e Vittoria Arginelli hanno ottenuto risultati positivi questa settimana nel torneo di Sassuolo. Carlotta ha vinto la partita finale, mentre Vittoria si è fermata in semifinale. Entrambe sono atlete del tennis modenese e sono allenate dal padre. La vittoria di Carlotta rappresenta il momento più significativo della loro attività competitiva recente. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente l’evento.
È stata una settimana trionfale quella vissuta dalle sorelle Carlotta e Vittoria Arginelli, talenti del tennis modenese che giocano per La Meridiana allenate da papà Alessandro. Carlotta ha vinto il torneo del circuito "Tennis Europe" U14 allo Sporting Club di Sassuolo dominando tutte le gare: un percorso trionfale cominciato con il 6-2 6-0 al primo turno su Domitilla Patrizia Pizzi (Tc Milano Bonacossa), proseguito poi col doppio 6-0 sulla canadese Yasmine Souissi, quindi nei quarti è stata Isabella Widmer D’Autilia (Ct Trento) ad arrendersi 6-1 6-2, quindi in semifinale Carlotta ha sconfitto Aila Zennaro (Tc Lecco), unica capace di strapparle un set (6-2 5-7 6-2) prima del successo in finale sulla rivale e amica di sempre Sofia Foggia piegata 6-3 6-3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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