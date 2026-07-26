Le regole d' oro per cominciare a mangiare davvero meglio

Notizia in breve

Le persone sono influenzate dalle sensazioni visive, olfattive e tattili prima di mettere cibo in bocca. Durante i pasti o gli acquisti, le percezioni sensoriali guidano le scelte alimentari. La vista, l’olfatto e il tatto giocano un ruolo fondamentale nel modo in cui si percepisce e si decide cosa mangiare. Questi stimoli sensoriali avviano il processo di alimentazione prima ancora di assaggiare o gustare.