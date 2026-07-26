Le regole d' oro per cominciare a mangiare davvero meglio
Le persone sono influenzate dalle sensazioni visive, olfattive e tattili prima di mettere cibo in bocca. Durante i pasti o gli acquisti, le percezioni sensoriali guidano le scelte alimentari. La vista, l’olfatto e il tatto giocano un ruolo fondamentale nel modo in cui si percepisce e si decide cosa mangiare. Questi stimoli sensoriali avviano il processo di alimentazione prima ancora di assaggiare o gustare.
Mangiamo con gli occhi, con l'olfatto, con il tatto ancor prima che che con la bocca e il gusto. Quando ci sediamo al tavolo o facciamo gli acquisti in un supermercato, sono tante le sensazioni che ci circondano. Una busta luccicante può attrarre il nostro sguardo, il rumore di qualcuno che sgranocchia può attivare le nostre papille gustative, l'odore dolce vicino una pasticceria ci spinge a entrare. Tutti questi elementi combinati portano a fare acquisti sbagliati, a mangiare in modo scorretto, seguendo la gola più che le necessità nutrizionali. Ci sono quindi alcune regole che possono aiutare il cervello a fare scelte migliori, evitando di cadere in tentazione cercando di mangiare più con la mente che con altri organi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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