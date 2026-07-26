L’estate come esperienza di vita, benessere e libertà senza barriere. È questo il cuore della Special beach di Marinella di Sarzana, la spiaggia libera attrezzata affidata in concessione temporanea per tre anni dal Distretto Sociosanitario della Val di Magra (con il Comune di Sarzana nel ruolo di ente capofila) alla cooperativa sociale Coopselios. La gestione operativa è guidata da Oscar Galli, psicologo ed educatore professionale, già responsabile per Coopselios del centro diurno e struttura residenziale ’Scuola Pagani’ della Spezia. La spiaggia si avvale di un’équipe di circa 15 operatori professionali, affiancati dai volontari dell’associazione Campus Agrisociale Sant’Anna e da due operatori inseriti tramite borse lavoro estive del progetto regionale FSE ’Abilità al plurale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Le radici del sé’ in una mostra. Minerva sbarca alla Special beach

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