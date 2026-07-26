Residenti e negozianti hanno presentato un esposto riguardo a comportamenti molesti in via Garibaldi, tra cui schiamazzi e urla, soprattutto nelle ore serali e notturne. Sono stati segnalati anche il consumo di bevande alcoliche in pubblico, principalmente birre in vetro e lattine, che vengono abbandonate sui marciapiedi e negli spazi verdi.

Schiamazzi, urla e comportamenti molesti, soprattutto nelle ore serali e notturne, consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e in particolare di birre in vetro e lattine che poi vengono abbandonate sui marciapiedi e negli spazi verdi. Episodi che determinano degrado e un senso di insicurezza tra residenti e passanti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso 15 luglio quando i residenti hanno dovuto chiamare il 112 perché c’era una persona incosciente distesa a terra, probabilmente ubriaca che, dopo essere stata soccorsa ha minacciato di morte un cittadino e insultato i poliziotti intervenuti. È quello che succede nell’ultimo tratto di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le notti impossibili di via Garibaldi. Esposto di residenti e negozianti

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