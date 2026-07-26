Dal 2022, su Instagram è attivo l’account Sagre Brutte, che condivide locandine di sagre e eventi locali italiani. Le immagini pubblicate si distinguono per illustrazioni o grafiche dal design amatoriale e spesso discutibile. La pagina si concentra su eventi paesani e utilizza immagini che attirano l’attenzione per le loro caratteristiche estetiche. La presenza online ha portato a un’attenzione crescente su queste rappresentazioni visive di sagre e feste di paese.

Dal 2022 l’account Instagram Sagre Brutte pubblica locandine di sagre ed eventi paesani italiani, che spesso si fanno notare per le illustrazioni o grafiche amatoriali e dall’estetica discutibile. L’intento della pagina è fare ironia ma anche promuovere questi eventi e dare visibilità ai loro manifesti in quanto prodotto tipico e identitario della provincia italiana. Lo slogan è «poster brutti, sagre belle». Esistono altri progetti simili, come Sagre Fluo (specializzato in un certo tipo di locandine, fluorescenti) o il sito A che sagra vado oggi?, che propone ogni giorno una sagra italiana. Negli ultimi anni, però, il lavoro di chi cataloga questi contenuti è cambiato radicalmente, perché sempre più spesso la realizzazione di locandine promozionali per le sagre è delegata ai sistemi di intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le AI si sono prese anche le sagre

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Serena Brancale, Levante, DELIA - AL MIO PAESE (Testo/Lyrics)

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