L’Azienda dei servizi alla persona incassa l’ok del comitato dei sindaci

Il comitato dei sindaci ha approvato la creazione dell’Asp, che entrerà in funzione da gennaio 2027, sostituendo l’Ast 6. La decisione riguarda la costituzione dell’Azienda dei servizi alla persona, che gestirà le attività di assistenza e supporto sociale. La fase di avvio prevede l’adozione di specifici atti e l’organizzazione interna. La struttura sarà operativa a partire dal primo mese del prossimo anno.

Verso la costituzione dell’Asp, l’Azienda dei servizi alla persona che dovrebbe essere operativa, in sostituzione dell’Ast 6, da gennaio 2027. Dopo l’approvazione dello statuto della nuova Azienda da parte dei sindaci dei comuni dell’Ambito sociale 6, il prossimo passo sarà l’approvazione dei documenti (statuto, convenzione e piano economico-finanziario) da parte dei consigli comunali dei 9 Comuni che fanno parte dell’Ambito. Per quanto riguarda Fano, la costituzione dell’Asp è all’ordine del giorno del consiglio comunale di venerdì 31 luglio. L’Azienda dei servizi alla persona in sostanza sostituirà l’Ambito sociale 6 e gestirà i servizi sociali dei Comuni di Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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