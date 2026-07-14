Uomini e Donne storico ex corteggiatore chiede alla compagna di sposarlo | la reazione

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne ha annunciato di aver chiesto la mano della compagna, con un gesto condiviso sui social. Dopo anni dall’esperienza nel programma, il protagonista del trono classico ha pubblicato un momento intimo con la partner, con cui ha una famiglia. La proposta ha attirato l’attenzione del pubblico online, senza ulteriori dettagli su eventuali risposte o reazioni.

Un ex protagonista di Uomini e Donne è tornato al centro dell’attenzione per una proposta di matrimonio che ha rapidamente fatto il giro del web. Dopo anni lontano dalle dinamiche del programma, il volto noto del trono classico ha condiviso sui social un momento molto personale insieme alla compagna, con cui ha costruito una famiglia. Il video pubblicato ha catturato l’attenzione dei fan, riaccendendo i riflettori su una figura che il pubblico ricorda bene e che oggi vive una fase completamente diversa della sua vita. Marco Ferri e l’esperienza a Uomini e Donne. Marco Ferri è diventato noto al pubblico partecipando a Uomini e Donne nel 2008, dove ha corteggiato le troniste Francesca Mari e Natalia Angelini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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