L' Atalanta ritrova anche Pasalic mancano solo due nazionali

Mario Pasalic, rientrato in sede a Zingonia, si è unito alla preparazione precampionato dell'Atalanta. Lui si aggiunge a De Roon, Kossounou, Hien, Ederson e Kolasinac, che avevano già ripreso gli allenamenti. Restano ancora assenti due giocatori impegnati con le nazionali.

Dopo De Roon, Kossounou, l'infortunato Hien, Ederson e Kolasinac, anche Mario Pasalic, tra i nazionali dell'Atalanta reduci dai Mondiali, è rientrato in sede a Zingonia per unirsi alla preparazione precampionato. Il croato, eliminato ai sedicesimi di finale il 3 luglio scorso dal Portogallo, ha in programma visite mediche e test di profilazione e valutazione. Non prenderà ovviamente parte al test match di stasera alle 20 a porte chiuse, sempre in sede, contro l'Arezzo. All'appello dei nazionali in ferie dopo la rassegna iridata mancano solo il ghanese Kamaldeen Sulemana e il belga Charles De Ketelaere. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Atalanta-Borussia Dortmund, l'intervista a Mario Pasalic | Champions League

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