L’anima fragile del condottiero | a Malpaga in scena i chiaroscuri di Bartolomeo Colleoni

Mercoledì 29 luglio alle 20:45, nel Castello di Malpaga, andrà in scena “Colleoni”, uno spettacolo teatrale dedicato alla figura storica del capitano generale di Venezia. La rappresentazione si svolge nelle sale del castello, con un focus sui chiaroscuri della vita di Bartolomeo Colleoni, evidenziando i momenti più intensi e complessi della sua esistenza. L’evento coinvolge attori e pubblico in un racconto che ripercorre aspetti personali e professionali del condottiero.

Cavernago. Sarà il Castello di Malpaga a fare da cornice, mercoledì 29 luglio alle ore 20:45, alla rappresentazione teatrale “Colleoni”, un evento incentrato sulla figura storica del celebre capitano generale di Venezia. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune ed è organizzata dall’associazione teatrale “La Gilda delle Arti”, con la regia di Miriam Ghezzi e Marzia Corti. L’opera concentra la propria attenzione sulla fase della maturità e della vecchiaia di Bartolomeo Colleoni. La trama scenica alterna i riconoscimenti istituzionali e le vittorie militari ai momenti di isolamento derivanti da lutti familiari e dinamiche di tradimento. L’obiettivo della rappresentazione è affiancare all’immagine pubblica ed eroica del condottiero un’analisi dei suoi aspetti più introspettivi e critici, legati agli ultimi anni della sua vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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