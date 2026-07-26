L'anello di fidanzamento della regina Vittoria è stato descritto come un serpente misterioso. Si trattava di un gioiello di grande valore, riservato a un matrimonio reale, in un'epoca in cui alle donne erano concesse poche libertà. La sovrana deteneva il diritto di chiedere la mano del futuro marito, e il gioiello rappresentava un simbolo di quell’unione. La descrizione del serpente aggiunge un elemento enigmatico al leggendario anello.

Un evento di tale portata, d'altro canto, imponeva un gioiello d'eccezione. Prima di tutto, perché si trattava di un'unione reale; in secondo luogo, perché spettava alla sovrana, che deteneva il lignaggio più alto, chiedere la mano del futuro marito, in un'epoca in cui alle donne erano concesse ben poche libertà. Il futuro consorte ricorse dunque al suo estro creativo per realizzare un anello di fidanzamento davvero indimenticabile, che disegnò lui stesso e non aveva affatto l'aspetto che potremmo immaginare. Rappresentava, infatti, un serpente in oro con incastonato uno smeraldo, la pietra associata al mese di nascita dell'amata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'anello di fidanzamento della regina Vittoria? Un serpente misterioso

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What is Victorian Jewellery

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