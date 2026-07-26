Durante lo stesso fine settimana in cui il presidente annuncia la sua candidatura per il 2028, due figure note con molti sostenitori sono state premiate a Washington dall’American Civil Liberties Union. Bruce Springsteen e Colin Kaepernick hanno ricevuto il riconoscimento Ralph Ellison, per il loro impegno nel campo sociale. La cerimonia si è svolta senza riferimenti diretti alle decisioni politiche del leader, ma l’evento ha attirato l’attenzione sulla coincidenza temporale.

Per una curiosa coincidenza, nello stesso fine settimana in cui il presidente americano Donald Trump annuncia la decisione di correre per la Casa Bianca anche nel 2028 sovvertendo le regole, due personaggi pubblici con un folto seguito, a lui invisi, hanno ricevuto a Washington un riconoscimento per il loro impegno sociale. Si tratta di Colin Kaepernick, ex campione di football della NFL e di Bruce Springsteen: entrambi sono stati designati dall’ American Civil Liberties Union come meritevoli del premio Ralph Ellison (Ralph Ellison Award) – autore del romanzo Uomo invisibile, vincitore nel 1953 di un National Book Award – dedicato a chi difende “i diritti e le libertà civili nelle arti, nel mondo degli affari, nella scienza e nello sport”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’American Civil Liberties Union conferisce il premio Ralph Ellison a Bruce Springsteen e Colin Kaepernick. Smacco a Trump?

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