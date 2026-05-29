Bruce Springsteen attacca di nuovo Trump | Razzista traditore incompetente

Durante un concerto a Washington, Bruce Springsteen ha criticato ancora una volta l'ex presidente degli Stati Uniti, definendolo razzista, traditore e incompetente. Lo spettacolo, durato tre ore, si è svolto nello stadio di baseball della città. Questa è la seconda volta in cui Springsteen si rivolge pubblicamente all'ex presidente con commenti critici. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di altre figure politiche o rappresentanti.

The Boss le ha cantate a Donald Trump. Di nuovo. Arrivato a Washington ieri per un concerto, Bruce Springsteen è tornato ad attaccare duramente il presidente degli Stati Uniti durante uno spettacolo di tre ore nello stadio di baseball della città. Da sempre severo critico di Trump, Springsteen lo. 🔗 Leggi su Today.it

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BRUCE SPRINGSTEEN SHUTS DOWN TRUMP | Christopher Titus

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Streets of Minneapolis - Bruce Springsteen (LIVE on The Late Show) reddit

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