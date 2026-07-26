Nell’ultimo mese, 11 persone sono morte annegate in laghi e fiumi italiani. I dati segnalano circa 300 decessi all’anno per annegamenti in acque interne e marine. Nel biennio 2024-2025, i decessi complessivi sono stati 604, con una distribuzione quasi uguale tra mare e acque dolci, secondo il Ministero della Salute.

Nell'ultimo mese laghi e fiumi italiani sono stati una trappola mortale per 11 persone. Allarmano i dati degli annegamenti: circa 300 morti all'anno. Nel biennio 202425, stando ai dati del Ministero della Salute i decessi sono stati 604 e quasi equamente divisi tra quelli avvenuti in mare e quelli in acque interne. Per l'80% a rimetterci la vita sono maschi, la maggior parte per malori, quasi il 45% dei casi. Tra le cause di morte anche cadute accidentali e cattive condizioni meteo. È quasi sempre il caldo forte a spingere le persone a tuffarsi in acque sconosciute e pericolose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Laghi e fiumi italiani sono una trappola mortale: 11 morti nell'ultimo mese

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