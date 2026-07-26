L’abuso delle tecnologie Adolescenti bloccati davanti allo smartphone

L’abuso di tecnologie tra gli adolescenti cresce, con molti bloccati davanti allo smartphone per ore. Parallelamente, aumentano anche le dipendenze da sostanze come stupefacenti e alcol. Il fenomeno si manifesta su due fronti: da un lato l’uso eccessivo di sostanze, dall’altro le nuove dipendenze legate a social network, intelligenza artificiale e videogiochi. La tendenza si osserva a livello globale, con un incremento di casi tra i giovani.

L’inarrestabile ascesa delle dipendenze a livello globale continua a evolvere e oggi il fenomeno viaggia su un doppio binario: da un lato l’abuso crescente di sostanze stupefacenti e alcol; dall’altro l’esplosione delle “nuove” dipendenze, alimentata da iperconnessione, social, intelligenza artificiale e videogiochi. Quello giovanile è oggi un disagio fluido, sommerso e multiforme, che si muove a una velocità tale da lasciare le famiglie prive di strumenti per intercettarlo. Una transizione in cui il concetto stesso di “droga” si è ridefinito, abbracciando non solo le molecole tradizionali, ma anche comportamenti digitali compulsivi capaci di alterare i circuiti cerebrali del piacere e della ricompensa esattamente come una sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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