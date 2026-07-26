Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge noto come “anti-maranza”, che prevede di abbassare l’età della maggiore età e di introdurre una presunzione di capacità di intendere e di volere per i minori di 14 anni. La proposta ha suscitato discussioni, con alcuni esperti che criticano la misura e chiedono di concentrarsi sulla repressione. La legge ora passerà alle procedure parlamentari.

Il via libera del consiglio dei ministri al disegno di legge cosiddetto “ anti-maranza ”, che interviene anche sull’ imputabilità dei minori introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi abbia compiuto 14 anni, è da giorni al centro del dibattito politico. Per lo psichiatra Paolo Crepet il provvedimento non affronta il nodo centrale del problema. Anzi, rilancia una proposta destinata a far discutere: abbassare la maggiore età a 16 anni. Professore, che cosa ne pensa di questo disegno di legge? "È un provvedimento – risponde Crepet – assolutamente parziale e insufficiente. Il mondo della politica, e parlo di tutti, maggioranza e opposizione, continua a sfuggire ad una responsabilità fondamentale: avere il coraggio di abbassare la maggiore età a 16 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La stretta anti-maranza. Crepet: reprimere non basta: "Abbassare la maggiore età"

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