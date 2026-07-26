Un uomo di 96 anni ha conseguito la laurea, dopo aver abbandonato gli studi negli anni Cinquanta. Ha completato due esami con voti da 30 e Lode, chiudendo così un percorso accademico interrotto da tempo. La laurea rappresenta per lui la conclusione di un percorso iniziato più di settant’anni fa e mai portato a termine. La sua scelta è stata comunicata come un modo per chiudere un ciclo personale.

«La mia laurea a 96 anni? Un cerchio che finalmente si chiude». Per oltre settant’anni quel traguardo è rimasto sospeso. Sergio Sanfilippo aveva lasciato l’università negli anni Cinquanta, quando il lavoro nel mondo della moda internazionale aveva preso il sopravvento. Oggi, dopo una lunga carriera e una vita in giro per il mondo - vissuta tra Milano e Parigi, tra India e Hong Kong - ha conseguito la laurea in Economia aziendale all’Università Cattolica di Piacenza. Una storia di perseveranza che racconta come il desiderio non solo di imparare ma quello di mettersi in gioco possa attraversare tutta l’esistenza e come non sia mai troppo tardi per riuscire a realizzare un proprio sogno. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - La storia dell'ex manager della moda e della sua laurea a 96 anni: «Avevo un conto aperto da 70 anni, l'ho chiuso con due esami da 30 e Lode»

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