La situazione tra l’Iran e gli Stati Uniti è sempre più pericolosa | ultimi aggiornamenti

Gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni militari contro l’Iran, con una serie di raid aerei iniziati due settimane fa. Le azioni si sono progressivamente estese, assumendo caratteristiche di un conflitto armato. La situazione tra i due paesi si è aggravata, con un aumento delle operazioni militari e una maggiore escalation delle tensioni.

Gli Stati Uniti hanno gradualmente ampliato la portata dei loro attacchi contro l’Iran nel corso di due settimane di raid aerei punitivi che assomigliano sempre più alle prime raffiche di guerra. Dopo un breve cessate il fuoco a giugno, seguito alla firma di un accordo provvisorio per porre fine al conflitto, è scoppiata una battaglia per il controllo dello Stretto di Hormuz, che ha infranto la tregua e ha spinto i paesi sull’orlo di una guerra totale in tutto il Medio Oriente. All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno lanciato intense ondate di attacchi contro la marina e le difese costiere iraniane, con l’obiettivo di indebolire la capacità di Teheran di attaccare le navi nello stretto, vitale per l’approvvigionamento energetico mondiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Tensione tra Iran e Stati Uniti, minacce sullo stretto di Hormuz - 1mattina News 18/02/2026

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