La legge contro i maranza, ragazzi armati di coltelli, ha ricevuto il sostegno della sinistra. La norma mira a contrastare la pericolosità di giovani coinvolti in attività violente. La posizione politica si traduce nel difendere chi, secondo alcuni, subisce povertà e disagio. La questione si concentra sulla presenza di minorenni armati in strada, con le autorità che cercano di intervenire. La legge è stata approvata senza modifiche da parte del Parlamento.

Ormai è una certezza: se in questo Paese c’è una causa persa, indifendibile, la sinistra sarà schierata pancia a terra con essa. Come nel caso della legge anti-maranza, che cerca di combattere una realtà sotto gli occhi di tutti: la pericolosità di ragazzi che, per usare la parole di don Patriciello «al posto delle mani, affondano i coltelli». Eppure la sinistra non capisce e strumentalizza un provvedimento che, come ha detto ieri il ministro Nordio, «non abbassa l’età imputabile, che resta 14 anni, e non inasprisce le pende». Ma che sancisce una cosa molto logica: presume che un ragazzo o una ragazza tra i 14 e i 18 anni, nel 2026 sia pienamente capace di intendere e volere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - La sinistra sta coi maranza, "subiscono povertà e disagio": uno sfregio all'Italia

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Rissa tra maranza sulle banchine dei binari della stazione di Genova Brignole

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