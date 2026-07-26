La sinistra sta coi maranza subiscono povertà e disagio | uno sfregio all' Italia
La legge contro i maranza, ragazzi armati di coltelli, ha ricevuto il sostegno della sinistra. La norma mira a contrastare la pericolosità di giovani coinvolti in attività violente. La posizione politica si traduce nel difendere chi, secondo alcuni, subisce povertà e disagio. La questione si concentra sulla presenza di minorenni armati in strada, con le autorità che cercano di intervenire. La legge è stata approvata senza modifiche da parte del Parlamento.
Ormai è una certezza: se in questo Paese c’è una causa persa, indifendibile, la sinistra sarà schierata pancia a terra con essa. Come nel caso della legge anti-maranza, che cerca di combattere una realtà sotto gli occhi di tutti: la pericolosità di ragazzi che, per usare la parole di don Patriciello «al posto delle mani, affondano i coltelli». Eppure la sinistra non capisce e strumentalizza un provvedimento che, come ha detto ieri il ministro Nordio, «non abbassa l’età imputabile, che resta 14 anni, e non inasprisce le pende». Ma che sancisce una cosa molto logica: presume che un ragazzo o una ragazza tra i 14 e i 18 anni, nel 2026 sia pienamente capace di intendere e volere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Rissa tra maranza sulle banchine dei binari della stazione di Genova Brignole
Notizie e thread social correlati
Il Pd sta coi maranza e aizza l'Italia contro Meloni: "In galera i vostri figli"Dopo l’approvazione della legge sull’imputabilità dei minorenni tra 14 e 18 anni, esponenti politici di centrosinistra hanno criticato duramente il...
L'ultimo sfregio a Ramelli: la sinistra non cambia maiIl caso di Sergio Ramelli, ucciso a soli 18 anni, continua a suscitare reazioni e discussioni.
Temi più discussi: Fucili contro i fascisti: polemiche su Pacini (Pd) dopo le frasi alla Zanzara; Scontri Bologna, Gardini (FdI): Sinistra sta con i violenti, sindaco Lepore si dimetta; Combattiamo i fascisti coi fucili se serve: le parole di Pacini del PD e l'espulsione chiesta da FdI: cos'è successo; Meloni a tutto campo: Tolleranza zero con i violenti, Lepore irresponsabile. L'Italia non è più il campo profughi d'Europa.
Dopo la valanga Vannacci che sta scuotendo le destre, i progressisti si chiedono se anche loro avranno un guastatore nel loro campo. Cioè l’ex deputato dei Cinque Stelle, che lo ripete sempre, io non sono di sinistra, ma che innanzitutto lì andrebbe a pesca facebook
Prima pagina di oggi, riportiamo le parole dell'unico vero grande esperto del calcio italiano giustamente evidenziate x.com
La Costituzione non è di sinistraLa Costituzione italiana, scrive Antonio Polito, sancisce i diritti fondamentali, ma l'enfasi sui diritti ha oscurato i doveri, alimentando una retorica che ignora le responsabilità e contribuisce all ... msn.com
Così la sinistra svende l'Italia per fare affari sull'accoglienzaLa sinistra sta svendendo i nostri valori: per ideologia e interesse economico. Sono queste le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami, che interviene in ... ilgiornale.it