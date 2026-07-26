La sindaca e la pace del lago | Occorreva trovare una soluzione Per lo sport e il valore sociale

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sindaca ha dichiarato che si è reso necessario trovare una soluzione legata allo sport e al valore sociale del lago. Ha aggiunto di aver preferito far parlare i fatti, ma ha criticato le strumentalizzazioni che riguardano il Circolo Velico, sostenendo che queste sono state presenti anche durante la campagna elettorale e continuano ancora. La sua posizione evidenzia una volontà di non entrare nel merito delle polemiche, preferendo concentrarsi sulle questioni pratiche.

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"Avrei voluto far parlare i fatti, come sono abituata, ma vedo che tutto quello che riguarda il Circolo Velico è pretesto di strumentalizzazione. Lo è stato durante la campagna elettorale e continua ad esserlo". E così la sindaca Sara Grilli ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda del ponticello del Belvedere, e sul percorso che ha portato alla tregua dopo lo scontro che per oltre un anno ha coinvolto il Circolo Velico, il Pucciniano e l’amministrazione. "L’impressione – premette la sindaca – è che una parte politica, che ama i ricorsi al Tar (il riferimento è al centrosinistra che ha impugnato il risultato elettorale), si senta defraudata di un conflitto costruito ad arte e provi a colpi di comunicati stampa, a rompere un equilibrio faticosamente, va detto, ritrovato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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