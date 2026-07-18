Sport che unisce | il valore sociale e umano del gioco

Un campo da calcio è stato il teatro di un'iniziativa che ha coinvolto bambini di diverse provenienze, creando un momento di aggregazione. Durante l’attività, si sono svolti incontri tra gruppi di giovani che hanno condiviso partite e scambi di opinioni, senza l’intervento di strutture ufficiali. Sono state osservate relazioni tra i partecipanti, che hanno collaborato e comunicato attraverso il gioco.

Come lo sport diventa strumento di inclusione, educazione e comunità. Lo sport è, da sempre, molto più di un gioco. È un linguaggio universale, capace di trasformare idee nate sulla carta in esperienze reali, concrete, condivise. La visione che ha ispirato la relazione di molti anni fa — quella che annunciava un’iniziativa dedicata al valore educativo e sociale dello sport — oggi trova piena conferma nella manifestazione ritratta nella fotografia: un evento che ha dimostrato come il sport possa diventare spazio di incontro, inclusione e fratellanza tra persone di culture diverse. Il valore universale del gioco. Il sport non conosce confini. Supera le differenze di lingua, religione, provenienza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Lo Sport che unisce una Comunità

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