Un progetto di un noto architetto prevede di piantare alberi in una zona urbana. Tuttavia, il piano ha suscitato polemiche perché alcuni sostengono che gli alberi possano nascondere un monumento religioso, creando problemi di visibilità. La proposta ha generato reazioni contrastanti tra residenti e autorità, con discussioni sulla compatibilità tra interventi di riqualificazione e tutela del patrimonio. Non sono stati ancora annunciati cambiamenti ufficiali o decisioni definitive sul progetto.

Gli alberi fanno bene all’ambiente, sono utili per cercare di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e piacciono a tutti. In città, però, sono causa di polemiche: perché la scelta dell’Amministrazione comunale di inserirli nel centro storico, in quella piazza Conciliazione che è il cuore pulsante di Desio, ha dato il via a critiche che continueranno per anni. Il progetto dell’Asse della Cultura, pensato per ridisegnare l’area centrale e affidato all’architetto francese Michel Desvigne, sta infatti dividendo profondamente il dibattito politico cittadino. La maggioranza difende la scelta come un investimento strategico per rendere il centro più moderno, vivibile e attrattivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La rivoluzione dell’archistar: "Gli alberi nascondono il Papa". Bufera sul piano di Desvigne

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