Un bambino di pochi anni, proveniente dal Kosovo, ha subito un trapianto di fegato. Dopo l’intervento, il suo sorriso è stato descritto come capace di eliminare ogni paura. La madre ha raccontato l’accoglienza presso una struttura chiamata “Le Casette” e ha condiviso il percorso del figlio, che ora appare rinato. Nel racconto si menziona anche l’intervento del Papa Giovanni e l’importanza quotidiana di atti di fiducia per le persone che vivono situazioni di difficoltà.

DAL KOSOVO AL PAPA GIOVANNI. Il racconto di mamma Shkurta, il trapianto di fegato e l’accoglienza a «Le Casette». «Ogni giorno - scrive Alessandro Perissinotto - per andare al lavoro, per mangiare, per muoverci, per vivere, noi compiamo una serie infinita di atti di fiducia. Ci affidiamo agli altri, al medico che ci cura, al muratore che ha costruito la nostra casa, al pizzaiolo che ci fa mangiare, perché la fiducia ci fa vivere». Così è stato per Shkurta Zogjani e suo figlio Viktor, arrivati dal Kosovo per curare una grave malattia: si sono affidati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, agli Amici della pediatria, ai familiari che li hanno sostenuti, anche nei momenti più bui, senza perdere mai la speranza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La rinascita di Viktor, il piccolo guerriero. «Il suo sorriso ha cancellato ogni paura»

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