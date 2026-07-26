Tre giovani hanno riaperto un’attività chiamata Del Mare, dedicandola al nonno. Alessandro Sella, 34 anni, suo fratello Lorenzo di 30, e Maurizio Varengo, di 28, sono stati presentati come persone con un atteggiamento positivo e determinato. La notizia riguarda la ripresa di un’attività commerciale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui motivi della riapertura.

Alessandro Sella ha 34 anni, il fratello Lorenzo ne ha appena compiuti 30, mentre Maurizio Varengo, loro cugino, ne ha 28. Sono giovani, sorridenti, ma con i piedi per terra e le idee chiare. Negli ultimi anni si sono frequentati sempre di più, sia nel privato sia sul posto di lavoro. Hanno infatti rilevato insieme a luglio 2025, tramite un’asta pubblica per un valore di circa 60 mila euro, lo storico marchio di abbigliamento Del Mare. "Il nostro legame con il brand nasce da un ricordo d’infanzia: erano gli abiti preferiti di nostro nonno, vestiva sempre Del Mare. Quando ci è giunta la voce che c’era la possibilità di acquisirlo, abbiamo avuto un vero e proprio flashback. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rinascita di Del Mare: "Una sfida bellissima che dedichiamo al nonno"

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