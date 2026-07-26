La questione va presa in seria considerazione abbiamo contattato l'ATP | polemica sul ritiro di Sinner da Montreal

Notizia in breve

Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Montreal, insieme a Novak Djokovic. La decisione ha suscitato una reazione da parte degli organizzatori, che hanno dichiarato di aver contattato l'ATP per discutere della situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni dei ritiri o sui prossimi passi previsti. La comunicazione si è limitata a sottolineare l’intenzione di affrontare la questione con l’ente di riferimento.