La profezia di La Russa | Giorgia Meloni andrà al Quirinale e sarà un bene per l’Italia

Notizia in breve

Ignazio La Russa ha dichiarato che pensa che Giorgia Meloni potrebbe diventare presidente della Repubblica in futuro, forse non questa volta. Ha aggiunto che, a suo avviso, sarebbe positivo per l’Italia. La sua previsione si basa su una sua opinione personale e non su fatti certi. La Russa non ha specificato quando potrebbe accadere questa eventualità.