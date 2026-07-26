La profezia di La Russa | Giorgia Meloni andrà al Quirinale e sarà un bene per l’Italia
Ignazio La Russa ha dichiarato che pensa che Giorgia Meloni potrebbe diventare presidente della Repubblica in futuro, forse non questa volta. Ha aggiunto che, a suo avviso, sarebbe positivo per l’Italia. La sua previsione si basa su una sua opinione personale e non su fatti certi. La Russa non ha specificato quando potrebbe accadere questa eventualità.
Giorgia Meloni presidente della Repubblica? “ Secondo me lo diventerà, magari la prossima volta e non questa”. I gnazio La Russa, presidente del Senato, intervistato da Augusto Minzolini all’Estate del principe a Viareggio, vede un futuro al Quirinale per l’attuale presidente del Consiglio: azzarda una previsione su Meloni al Colle, ma non sui tempi. La Russa e la Meloni al Quirinale. “Quando, non lo so. Ma se un giorno Meloni diventasse presidente della Repubblica s arebbe un grande bene per l’Itali a. Non credo voglia farlo adesso ma non c’è nessuna ragione che possa suonare come allarme”, dice La Russa nel corso della kermesse politica di Viareggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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