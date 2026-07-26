la pro loco che non ti aspetti scende in campo contro i furti per dare sicurezza ai cittadini

Una Pro Loco di una frazione dell’Appennino ha deciso di intervenire contro i furti. L’associazione ha avviato iniziative per aumentare la sicurezza dei residenti, oltre alle attività tradizionali di promozione del territorio. La decisione è stata presa dopo un incremento di episodi di furto nella zona. La Pro Loco ha organizzato controlli e collaborazioni con le forze dell’ordine, con l’obiettivo di tutelare la comunità locale.

Può nascere una Pro Loco anche per garantire la sicurezza dei residenti, oltre che per le finalità classiche? Certo che può. O almeno, alla Montagna di Sansepolcro – frazione storica adagiata sull’Appennino a sette chilometri dalla città che un tempo è stata insediamento longobardo – così è andata. A spiegarlo è il 45enne presidente Alessandro Puleri: "Proprio nei giorni in cui l’associazione si è costituita, vi sono stati due casi di furti notturni, uno dei quali sventato dalla presenza di un cane nel recinto. Nessuno aveva immaginato che i ladri potessero spingersi fin quassù e allora la nostra convinzione di dar vita alla Pro Loco è stata ancora maggiore, perché oltre alla promozione del nostro piccolo nucleo abitato debbono esservi aiuto reciproco e protezione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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