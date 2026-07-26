La nuova Maceratese | Partiti con il piede giusto
La squadra di calcio ha completato i test atletici prima dell'inizio della preparazione. Il tecnico ha commentato che i giocatori si sono presentati ben allenati e pronti. La preparazione ufficiale è prevista per domani pomeriggio presso lo stadio locale. I test sono stati effettuati nelle settimane precedenti per valutare lo stato fisico dei calciatori. L'allenamento di inizio stagione si svolgerà nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sui giocatori o sul programma.
"I ragazzi hanno lavorato nelle settimane passate e si sono presentati ai test ben allenati". È soddisfatto Sante Alfonsi, tecnico della Maceratese, per quanto visto in questi primi giorni quando i biancorossi sono stati sottoposti a test atletici per calibrare al meglio la preparazione che inizierà domani pomeriggio all’Helvia Recina - Pino Brizi. "Cominciamo – aggiunge – da un buon punto di partenza dopo avere visto i risultati di questi tre giorni". Oggi è atteso l’arrivo dell’attaccante Ramiro Brunet annunciato nei giorni scorsi dalla società, il giocatore ritorna dall’Argentina dove è stato dopo avere terminato gli impegni agonistici. Brunet si allenerà con i compagni per farsi trovare pronto ai primi impegni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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