Un calciatore ha deciso di non rispondere più a nessun dirigente sportivo dopo essere stato scelto dalla sua squadra attuale. Da quando la società ha mostrato interesse, ha interrotto ogni contatto telefonico con direttori sportivi e presidenti, mantenendo come unica preferenza la sua attuale squadra. La sua dichiarazione pubblica indica una forte volontà di restare, senza considerare altre opzioni. La scelta è stata comunicata attraverso un’intervista, in cui ha affermato di voler “attaccare” con la sua attuale squadra.

È stata la sua prima e unica scelta dal momento in cui la società ha sondato il campo dimostrandogli interessamento. Da quel momento Marco Sesto ha staccato il telefonino e non ha risposto più a nessun direttore sportivo e a nessun presidente perché nella sua testa ci sarebbe stata solamente la Leon. Si esagera, ma è più o meno andata così. E ha fatto bene ad aspettare perché alla fine la scelta è ricaduta su di lui e sarà lui a sedersi su una delle panchine più ambite della serie D lombarda e non solo. "Era la telefonata che più desideravo ricevere. Quando mi ha chiamato il direttore Sala non ho più considerato altre offerte. Appena messo giù, già non vedevo l’ora di iniziare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova Leon di Sesto: "Mi piace attaccare"

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